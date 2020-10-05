В Белозерске готовятся реконструировать набережную

Работы планируется провести в 2021-2022 годах за счет средств гранта, выделяемого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это позволит сделать набережную привлекательнее для горожан и туристов. Частично эта территория была отремонтирована 8 лет назад, когда город отмечал 1150 лет с момента основания. Нынешний проект, победивший на конкурсе Минстроя России, предполагает завершение реконструкции. При его подготовке учитывались историко-архивные исследования и пожелания горожан.



Самой яркой частью проекта станет воссоздание ранее существовавшего деревянного разводного моста. При этом планируется максимально сохранить существующий природный ландшафт и несколько спусков к реке. Рядом с набережной имеется площадь, используемая летом жителями города в качестве пляжа. Она будет превращена в благоустроенную зону отдыха, в которой можно будет проводить массовые мероприятия. Вдоль набережной планируется установить фонтаны, арт-объекты, фонари, скамейки. Фасады выходящих к воде домов будут реконструированы.



По словам руководителя группы проектировщиков Владимира Лукина, подготовка к празднованию 1150-летия города дала мощный импульс развитию Белозерска. Были отремонтированы исторические объекты и дороги, появилось множество объектов туристической инфраструктуры.