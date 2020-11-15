Туристов на Маньпупунер стало в 2 раза больше

Пандемия коронавируса внесла коррективы в развитие туризма в Коми. Туристов, посещающих достопримечательности республики, становится все больше.



А рамках обсуждения госпрограммы развития культуры и туризма министр культуры и туризма С. Емельянов рассказал, что столбы выветривания Маньпупунер в этом году посетили в 2 раза больше туристов. В 2020 г. были запущены туры на плато из Коми на регулярной основе. Там побывали 1360 человек. Но в масштабах республике это очень мало, поэтому направление нужно развивать.



Поддержку правительства в текущем году получили 8 субъектов предпринимательства в области туризма, 7 проектов реализованы с помощью грантов.



Депутат Госсовета Коми В. Жариков считает, что туристическая отрасль далека от совершенства, но имеет резервы в виде уникальных природных памятников, в числе которых "чудо России". В мире 7 млрд человек, поэтому 1360 человек – не повод для гордости.



В планах республики создание троп для прогулок с меньшей нагрузкой на природу.



Напомним, что "Девственные леса Коми" победили в федеральном конкурсе, в рамках которого реализуют крупные проекты.