Туристов на Маньпупунер стало в 2 раза больше

Республика Коми >> Туризм >> 15.11.2020

Пандемия коронавируса внесла коррективы в развитие туризма в Коми. Туристов, посещающих  достопримечательности республики, становится все больше. 

А рамках обсуждения госпрограммы развития культуры и туризма министр культуры и туризма С. Емельянов рассказал, что столбы выветривания Маньпупунер в этом году посетили в 2 раза больше туристов. В 2020 г. были запущены туры на плато из Коми на регулярной основе. Там побывали 1360 человек. Но в масштабах республике это очень мало, поэтому направление нужно развивать.

Поддержку правительства в текущем году получили 8 субъектов предпринимательства в области туризма, 7 проектов реализованы с помощью грантов. 

Депутат Госсовета Коми В. Жариков считает, что туристическая отрасль далека от совершенства, но имеет резервы в виде уникальных природных памятников, в числе которых "чудо России". В мире 7 млрд человек, поэтому 1360 человек – не повод для гордости.

В планах республики создание троп для  прогулок с меньшей нагрузкой на природу.

Напомним, что "Девственные леса Коми" победили в федеральном конкурсе, в рамках которого реализуют крупные проекты. 





Рекомендуем по теме:

Власти Коми надеются на повышение популярности туров к плато Маньпупунер

На 23% вырос турпоток в Коми

"TUI Россия и СНГ" будет поднимать туризм в Карелии

В Коми начался туристический сезон

"Югыд" в прошлом году посетили около 6,3 тыс. туристов

Страусами и рыбалкой собираются привлекать туристов в Коми


Архангельскую компанию «АГД-Даймондс» могут продать повторно

Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса

«Ночь искусств» в Карелии пройдет на 17 площадках

Жилье в Териберке догоняет по цене мурманскую недвижимость

Инвестиционные проекты из Мурманской области получат серьезную господдержку

В Архангельске открыли памятник академику Н. Лаверову

Набережную в Кандалакше украсят деревьями
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета