Рядом с Беломорскими петроглифами появится туристический центр с гостиницей

Республика Карелия >> Туризм >> 03.12.2020

Тендер на возведение визит-центра с рестораном и отелем на территории комплекса «Петроглифы Залавруги» выиграло ООО «Девелопмент групп». Заказчиком выступает республиканское Управление капитального строительства. Сумма контракта превышает 434 млн рублей. Большую часть финансирования строительства объекта в рамках пятилетней программы развития Карелии предоставит федеральный бюджет. Работы должны быть выполнены в течение 2021-2023 годов.

Археологический комплекс «Петроглифы Залавруги» объединяет высеченные на скалах рисунки и несколько стоянок древних людей. Изображения датируются IV-III тысячелетием до н.э.

Здания нового туристического центра появятся на равнинном лесном участке, выходящем к протоке Кислый Пудас. В его состав войдут отель на 40 номеров, автобусная и автомобильная стоянки, ресторан на 150 мест и административно-хозяйственный блок. Инфраструктура археологического комплекса будет развиваться быстрее благодаря строительству автомобильного проезда до протоки Кислый Пудас. Рядом с ней власти намерены разместить лодочную станцию, детскую площадку и многоуровневые террасы для отдыха.





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