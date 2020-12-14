Цикл программ "ЕхалГрека" об Архангельской области завершен

Архангельская область >> Туризм >> 14.12.2020

3 месяца на канале «Культура» показывали программу, ведущий которой Д. Георгиадис со съемочной группой на «УАЗ» колесили всю Архангельской области с юга на север. Журналист общался с населением, пытаясь разгадать тайну русской души.

Последнюю серию посвятили Архангельску, а среди собеседников ведущего был учитель истории М. Копица. Они говорили о том, почему в регионе предпочитают не говорить о массовых репрессиях и почему его лучше не поднимать. Об особенностях здешних людей, их культуры рассказал краевед В. Матонин.

Димитрис признался, что когда цикл программа об Архангельской области подошел к концу, он расплакался. Всегда, когда приходит черед окончания путешествия, нужно ехать домой, возникает чувство тоски, по тому, с чем познакомился. Во время путешествий приходиться находить контакт с настоящими людьми, а после общения с ними кажется, что живешь не той жизнью и занимаешься не тем делом. Поверхностность везде разная, и как только мы выбираешь из машины, пытаешься скрыться от этой поверхностности, но не выходит.





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