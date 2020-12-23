Туроператорам из Европы рассказали об отдыхе в НАО

Ненецкий округ стал участником онлайн-выставки Russian Expo Days, которая проводилась для профессионалов туристического бизнеса Германии, Швейцарии и Австрии. Регион представил турагент «Красный город».



На выставке российские регионы презентовали свои проекты для продвижения туристического имиджа за рубежом, привлечения туристов. Гендиректор ненецкого турагентства «Красный город» Ю. Тюлюбаев рассказал о турпрограммах, доступных в НАО – зимней этнической турпрограмме «Чумовые выходные», летнем сплаве по реке «Белые камни Тимана». Эти варианты понравились немцам, которые попросили прислать подробную программу, задавали вопросы, смотрели фотографии.



Европа – самый перспективный рынок. Европейцы много где бывают, им нужны новые места и эмоции, и НАО может их дать. Здесь есть роскошная природа, национальный колорит, активный отдых.



Выставка проходила при поддержке Департамента финансов НАО, Центра развития бизнеса НАО в рамках нацпроекта «МСП и поддержка частной предпринимательской инициативы».