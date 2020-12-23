Туроператорам из Европы рассказали об отдыхе в НАО
Ненецкий округ стал участником онлайн-выставки Russian Expo Days, которая проводилась для профессионалов туристического бизнеса Германии, Швейцарии и Австрии. Регион представил турагент «Красный город».
На выставке российские регионы презентовали свои проекты для продвижения туристического имиджа за рубежом, привлечения туристов. Гендиректор ненецкого турагентства «Красный город» Ю. Тюлюбаев рассказал о турпрограммах, доступных в НАО – зимней этнической турпрограмме «Чумовые выходные», летнем сплаве по реке «Белые камни Тимана». Эти варианты понравились немцам, которые попросили прислать подробную программу, задавали вопросы, смотрели фотографии.
Европа – самый перспективный рынок. Европейцы много где бывают, им нужны новые места и эмоции, и НАО может их дать. Здесь есть роскошная природа, национальный колорит, активный отдых.
Выставка проходила при поддержке Департамента финансов НАО, Центра развития бизнеса НАО в рамках нацпроекта «МСП и поддержка частной предпринимательской инициативы».
Рекомендуем по теме:
В Ковдоре прошло заседание рабочей группы по модернизации муниципальных образований Мурманской области
Зачем нужны компрессионные чулки для операции
Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области
В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса
За талантливой молодежью Череповца закрепили наставников
Арбитражный суд вынес решение по пристройке «Невский пассаж»
Для чего может потребоваться актуальное зеркало Вулкан казино?
Подрядчик детского сада в Эжве покинет стройплощадку