В Архангельской области решили сделать Землю Франца-Иосифа доступнее для туристов

Государственная комиссия по развитию Арктики рассматривает возможность создания пограничного пункта пропуска на архипелаге, входящем в состав области. Сейчас пройти соответствующую процедуру на Земле Франца-Иосифа могут только пассажиры судна «Sea Spirit», которое осуществляет перевозки со Шпицбергена. С 2015 года к архипелагу было совершено 14 рейсов, его посетили более 1500 туристов.



Остальные круизные суда вынуждены оформлять пересечение границы в Мурманске или Архангельске. Для этого приходится совершать лишние многодневные переходы.



Госкомиссия по Арктике намерена способствовать предоставлению возможности оформлять пересечение границы на Земле Франца-Иосифа для всех прибывающих круизных судов, что позволит десятикратно нарастить посещаемость архипелага. В правительстве сообщили, что новым режимом уже заинтересовались 2 ведущие туристические компании.



В 2020 году из-за противоэпидемических ограничений нацпарк «Русская Арктика» посетителей не принимал. Напротив, летом 2019 года его посетили рекордное число туристов – 1277.