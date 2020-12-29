Чем может удивить туриста Архангельская область?

Тревел-журналист Т. Юсупов рассказал, как Архангельская область оказаться идеальным местом для проведения выходных и отпуска.

Регион трудно назвать обласканным вниманием туристов, но здесь есть что посмотреть — деревянную архитектуру, колыбель подводного флота, поморскую кухню, одну из самых красивых деревень.



В Северодвинске можно увидеть рубки подводных лодок. В 1553 г., когда начались дипломатические отношения России и Англии, у с. Ненокса пришвартовался корабль Р. Ченслера. На десятки лет именно этот порт стал связующим между Англией и Россией. О Ченслере напоминает памятный знак, его именем названа улица.



Сейчас Ягры — не остров, а северодвинский район, куда добраться из центра можно за 20 минут. Николо-Карельский монастырь, монахи которого встречали Ченслера, также сохранился, но пройти к нему невозможно, так как в 1930-е годы здесь разросся «Севмаш» - флагман строительства подлодок в России. Монастырь находится внутри предприятия, лишился части своих помещений, где теперь располагаются подразделения завода. В 90-е годы монастырь передали РПЦ, в Никольском соборе стали проводить службы. Но верующим приходится любоваться только куполами собора издалека, так как «Севмаш» — режимный объект.