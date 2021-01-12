В музее-заповеднике «Пустозерск» открыт зимний экскурсионный сезон

В этом сезоне гостей округа ждут путешествия в первый арктический русский город на снегоходах. Зимой действуют 3 маршрута «По большой пустозерской тропе», «Пустозерск – первый русский город в Арктике» и «К древней столице Печорского края». Но не стоит рассчитывать на зрелище, поскольку сейчас Пустозерск - это пустое место, от которого ничего не осталось.



Первая экскурсия включает посещение Пустозерского городища, территорию музея-заповедника, северную природу. При небольшом снежном покрове возможна лыжная прогулка.



Вторая экскурсия позволяет побывать почти на «краю земли», соприкоснуться с историей Пустозерка, который за 500 лет переживал и экономический расцвет, и был местом ссылки политических деятелей, а потом полностью исчез с географической карты. В эту экскурсию входит поездка в старообрядческий комплекс.



На третьей экскурсии можно побывать в 2-х столицах Нижнепечорья – существующей Тельвиске и исчезнувшем Пустозерске.



Экскурсии проводятся регулярно, но заявки нужно подавать за 3 дня до выезда.