Власти Карелии задумались о введении туристического сбора

Республика Карелия >> Туризм >> 18.01.2021

Глава республики Артур Парфенчиков предложил включить Карелию в перечень регионов, проводящих эксперимент по внедрению курортного сбора, – платы не более 100 рублей в сутки, которая направляется на развитие и сохранение курортов. Сейчас в эксперименте участвуют Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края, а также Крым, где сбор пока не вводили. Инициатива руководителя региона уже обсуждалась в карельском парламенте.

По словам представлявшей на слушаниях правительство Карелии главы Управления по туризму Анны Борчиковой, введение курортного сбора представляется целесообразным в Северном Приладожье, больше всего привлекающем туристов. Распространять эту практику на территорию всей Карелии не планируется. Власти захотели воспользоваться туристическим бумом, наблюдавшимся в прошлом году, и пополнить за счет приезжих республиканский бюджет.

Однако в Карелии действует лишь один курорт в Кондопожском районе – Марциальные воды. Кроме того, во время пандемии курортный сбор был почти повсеместно обнулен, а сам эксперимент проводится лишь до конца 2022 года. Его предварительные результаты говорят о том, что первоначальные оценки общей величины сбора оказались слишком оптимистичными.

Туристический бум, наблюдавшийся в Карелии в 2020 году, - это временное явление, связанное с закрытием границ. Попытка властей увеличить бюджетные доходы за счет приезжих может привести к издержкам, связанным с администрированием новых платежей, и снижению турпотока, поскольку Карелия и так считается одним из самых дорогих российских направлений.





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