5 причин поехать на отдых в Alva Donna World Palace с детьми

>> Туризм >> 02.03.2021

Если вы собрались в Турцию на каникулы с семьей и ищете 5-звездочный отель с комфортными «детскими» условиями, обратите внимание на Alva Donna World Palace. Согласно рейтингам и оценкам на турпорталах, это один из популярных семейных резортов Кемера.

Большой отель в маленьком Кирише

World Palace от Alva Donna расположен в тихом, окруженном сосновыми лесами поселке. Место уютное, на первой береговой линии. Ближайшая трасса D400 проходит в 5 км от территории комплекса, поэтому шум проезжающих автомобилей не мешает отдыху. При этом Кемер находится в 5 км от отеля, и если местных развлечений покажется мало, можно отправиться в город на экскурсию или покупки. Неподалеку в поселке Гейнюк открыт динопарк, куда стоит съездить с детьми. Будут интересны и расположенные в окрестностях этнопарк Йорук, форелевая ферма на реке Улупинар, канатная дорога к горе Тахталыдаг.

Территория «все включено»

Отель Alva Donna World Palace порадует гостей сервисом Ultra All Inclusive с предусмотренными услугами и удобствами для взрослых и детей. В концепцию входит питание в 2 ведущих ресторанах, закусочных, кондитерской, выпивка в баре. Бесплатно подают безалкогольные и алкогольные напитки, поэтому и дети, и родители найдут для себя что-то вкусное. На шведском столе ежедневно присутствуют овощи и зелень, баночки с детским питанием, диетические блюда, супы, паровые котлеты. Молоко подают в тетрапаках объемом 200 мл, рядом выставлены йогурты с разными наполнителями. В общем, есть все, что может предложить маленьким гостям пятизвездочная Турция. Малышам предоставляют высокие стулья, для измельчения и разогрева еды имеются блендер и микроволновка.

Удобства в номерах

На выбор туристов предоставлены стандартные номера с проживанием до 3 человек, семейные дуплексы с двумя спальнями и двухкомнатные люксы с террасой. Все варианты оборудованы LCD-телевизорами со спутниковым TV, кондиционерами, сейфами. Мини-бар пополняют ежедневно, предоставляют наборы для заваривания чая и кофе. На фото отеля Alva Donna World Palace видно, что раковина расположена в комнате, а не в ванной. Поэтому пользоваться умывальником можно даже тогда, когда занят душ. Детскую кроватку для малыша грудного возраста поставят в номере по запросу, дополнительные взрослые койки не предусмотрены.

Безопасность в Alva Donna

Родители покупают туры в Alva Donna World Palace с уверенностью в защищенности своих чад. Территория тут просторная и зеленая, хватает места для беготни и игр. Везде чисто, двор и помещения убирают тщательно. В период «коронавирусных» условий обеззараживанию поверхностей уделяют еще больше внимания. Персонал надевает маски, на входе в отель и в рестораны проводят температурный скрининг. Соблюдение дистанции зависит от самих туристов, однако команда туркомплекса делает все возможное для обеспечения безопасности гостей.

Детский мир Alves

Маленькие туристы любят проводить время в отельном детском клубе, что подтверждают отзывы туристов о Alva Donna World Palace на портале poehalisnami.ua. Для ребят и девчат в возрасте от 4 до 12 лет продумана развлекательная программа с играми, изготовлением поделок, вечеринками и мини-диско. У пляжа под тентом для малышей оборудован пул с морской водой. На открытой игровой площадке стоят батуты, в мини-кинотеатре детям показывают мультфильмы. Цена отдыха в Alva Donna World Palace включает бесплатное пользование водными горками, в том числе в детском бассейне.





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