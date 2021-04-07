Перспективы автотуризма в Арктической зоне эксперты России обсудят в Каргополе

14-15 июня при поддержке Федерального агентства туризма в Каргополе пройдет Международная конференция на тему развития автотуризма в Арктике «Заповедные земли Русского Севера».



Страна получила право провести мероприятие FICC International Rally впервые. Оно пройдет в 2022 г. в Москве. Решение принято Международной федерацией кемпингов и караванинга.



Автопутешествие – перспективный вид туризма, получившее распространение за границей и ставший отдельной индустрией. На караванинг приходится 24% объема всего туризма в Европе. Территория Архангельской области привлекает автопутешественников труднодоступными местами, поэтому сюда приезжают экспедиционные экипажи, знакомятся с природным, культурным наследием Севера.



Команда пермских путешественников Arctic Trophy в начале года добралась до полярного круга по Белому морю. Потом просторы региона изучала экспедиция «Русский Север в объятиях зимы». Из Вологды для обкатки зимнего маршрута уехала в Архангельск экспедиция «Полярный экспресс».



В рамках конференции будет представлен автотуристский маршрут, объединяющий несколько регионов, «Заповедные земли Русского Севера». Он охватит Архангельскую область, Карелию, НАО, Ленинградскую, Вологодскую и Мурманскую области.