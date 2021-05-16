Проводим выходные с пользой - 5 идей
После сложной рабочей недели всегда хочется забыть о суете будних дней и банально расслабиться, ничего не делать и нормально выспаться. А если еще за окном и плохая погода, все эти желания становятся еще более сильными.
Иногда правда подобное времяпрепровождение надоедает и хочется потратить свои выходные как-то более продуктивно. Как же поступить в таком случае? Следующие несколько рекомендаций помогут вам.
Устройте небольшое путешествие
Мы всегда мечтаем о поездках за границу, куда-нибудь на море или экзотические места, однако о том, что в радиусе 20-30 км от вашего города тоже полно интересных мест мало кто задумывается. Так почему бы не побывать там во время выходных?
Не столь важно будет это какая-то старинная усадьба или природный заповедник. Важно, что такое мини путешествие в любом случае даст заряд энергии и впечатлений. Подобную поездку не обязательно организовывать при помощи специальной платной экскурсии в агентстве, всегда можно составить маршрут самостоятельно и отправиться по нему с друзьями или семьей.
Прогулка с фотоаппаратом
Бывают моменты, когда хочется куда-то выбраться, но денег или сильного желания далеко ехать совсем нет. Выход точно есть, достаточно взять с собой близких или друзей, фотоаппарат и отправиться на прогулку по самым интересным местам вашего города.
Снимать можно все что угодно, архитектуру вокруг, счастливые лица близких вам людей, природу. Главное что после такой прогулки у вас останется масса кадров, которые потом можно отобрать и, выбрав лучшие, сделать подборку, которую будет очень весело разглядывать вечерами в компании тех, кто с вами был в тот день на прогулке.
Совместите приятное с полезным
Даже когда погода на улице ужасная, почему бы не выбраться в компании друзей в ближайший торговый центр. Там можно закупить продукты на несколько дней, чтобы в будни не переживать о покупках, к тому же в любом ТРЦ всегда найдется масса развлечений.
Посещение кафе, игровая зона, мини-кинотеатр – в зависимости от выбора торгового центра каждый найдет для себя любимый набор развлечений.
Выезд на пикник
Что может быть лучше, чем поездка в лес, к озеру или реке, где нет лишней суеты и шума? Это отличный способ расслабиться и получить заряд бодрости для новой рабочей недели.
Вовсе не обязательно отправляться в лес обязательно с мангалом и шашлыками. Почему бы не взять с собой уже готовую еду вроде бутербродов и термоса с кофе, например. Такой вариант, особенно в зимний период будет просто идеальным.
Наведите порядок в доме
Генеральная уборка вряд ли может стать отличным праздником в выходной день, но вот потратить час времени на то, чтобы привести комнаты в порядок может стать отличной идеей, особенно если вам будет кто-то помогать в этом. Можно и вовсе затеять небольшую перестановку мебели, чтобы как-то освежить интерьер.
Уборка может показаться не самым интересным и заманчивым времяпрепровождением. Однако проводить остаток выходных дней в чистом доме будет куда приятнее.
Несколько полезных советов по тому, как провести выходные с пользой
Вариантом может быть масса, но что бы вы не затеяли, принесет вам больше положительных эмоций, если вы будете следовать следующим рекомендациям:
- Не стоит проводить в первый выходной день слишком много времени в кровати. Лучше проснуться в привычное для вас время, так вы будете чувствовать себя более бодрым, а впереди будет масса времени.
- Идеальным отдыхом всегда является смена деятельности. Поэтому если в обычный день ваша работа сидячая, в выходной стоит больше внимания уделить активным мероприятиям.
- Постарайтесь заранее спланировать, чем будете заниматься в выходные. Так вы меньше будете лениться в размышлениях о выборе подходящего способа времяпрепровождения.
- Поставьте себе задачу – каждые выходные пробовать что-то совершенно новое. Будь то приготовление нового блюда или выбор необычного развлечения. Пока вы молоды и полны энергии нужно стараться вносить больше разнообразия в свою жизнь.
Выходные можно потратить и на изучение чего-то нового, будь то иностранный язык или освоение другой профессии. Кому-то будет интересно начать освоение карточной игры, всегда можно скачать Пати покер и начать свою покерную карьеру в этой комнате.
В любом случае представленные рекомендации точно не будут помехой вашему отдыху. Всегда можно придумывать что-то самостоятельно, комбинировать различные варианты и удивлять самого себя. Главное чтобы выходной день для вас был стартом чего-то интересного и необычного, а не ленивой рутиной, только без необходимости работать.
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