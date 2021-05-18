В Архангельске представили воздушный турмаршрут на самолете Ан-2

Архангельская область >> Туризм >> 18.05.2021

Первый воздушный турмаршрут на самолете Ан-2 презентовали в Архангельске. С 250 м высоты туристы могут увидеть Архангельск, острова, дельту Северной Двины и музей "Малые Корелы", Новодвинскую крепость.

Полетать над городом можно в выходные дни, поэтому и турмаршрут позиционируется в виде тура выходного дня. Над городом и областью подобных воздушных экскурсий раньше не проводили. Полеты осуществляются из аэропорта Васьково объединенным авиаотрядом.

Экскурсия рассчитана на 35 минут. Перед полетом туристы получают наушники, им рассказывают о местах, над которыми летит биплан.

Турмаршрут разработан с целью туристической привлекательности региона. Потенциал Архангельской области не раскрыт, есть конкурентные преимущества, которые нужно использовать активнее. Глава региона А. Цыбульский собирается всячески этому способствовать.

Кстати, по воздуху это будут не единственные туры. Разрабатываются аналогичные туры на вертолетах, сейчас прорабатываются маршруты, не повторяющие маршрут самолета Ан-2.





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