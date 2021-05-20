В Мурманской области для туристов запустили виртуальный гид с лучшими направлениями

МТС и комитет по туризму Мурманской области запустили виртуальный путеводитель. Ссылка на спецпортал, содержащий информацию о достопримечательностях, гастрономических особенностях, развлечениях будет приходить прибывающим в Мурманскую область во время пересечении границы региона.



На туристическом портале собрана информация о регионе: и фотографии, описание знаковых мест, рекомендации по активному отдыху, спорту, ссылки на сайты, номера телефонов, которые пригодятся в путешествиях. Также здесь можно узнать, кто такой Алеша, какое отношение к Смоленску имеет «Ждущая», высоту горы Юдычвумчорр, где любуются аметистами, где лучше рыбачить, какие подарки взять из погони за Авророй.



Воспользоваться порталом можно с любого устройства абоненты любых операторов. SMS-сообщение будет бесплатным для абонентов МТС, а трафик тарифицируется в рамках пакета без дополнительных затрат.



Мурманской области еще есть к чему стремиться, а благодаря партнерам можно превратить регион в туристическую мекку туриста намного быстрее.

