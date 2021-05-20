В Мурманской области для туристов запустили виртуальный гид с лучшими направлениями

Мурманская область >> Туризм >> 20.05.2021

МТС и комитет по туризму Мурманской области запустили виртуальный путеводитель. Ссылка на спецпортал, содержащий информацию о достопримечательностях, гастрономических особенностях, развлечениях будет приходить прибывающим в Мурманскую область во время пересечении границы региона.

На туристическом портале собрана информация о регионе: и фотографии, описание знаковых мест, рекомендации по активному отдыху, спорту, ссылки на сайты, номера телефонов, которые пригодятся в путешествиях. Также здесь можно узнать, кто такой Алеша, какое отношение к Смоленску имеет «Ждущая», высоту горы Юдычвумчорр, где любуются аметистами, где лучше рыбачить, какие подарки взять из погони за Авророй.

Воспользоваться порталом можно с любого устройства абоненты любых операторов. SMS-сообщение будет бесплатным для абонентов МТС, а трафик тарифицируется в рамках пакета без дополнительных затрат.

Мурманской области еще есть к чему стремиться, а благодаря партнерам можно превратить регион в туристическую мекку туриста намного быстрее.





Рекомендуем по теме:

В Мурманской области появится институт инвестиционных уполномоченных

В Мурманской области готовят фестиваль #ВместеЯрче2020

"Норникель" вложит в Мурманскую область 140 млрд руб.

В Мурманске проходит турнир по пожарно-прикладному спорту

Мурманску нужен закон о ВИЭ

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области


Администрация выделит новое помещение для народного спортклуба Мончегорска

В НАО стартовал 4-й чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Ученый из Коми рассказал, почему сложно победить борщевик

Для школьников Поморья создают уникальный образовательный центр «Созвездие»

Семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тыс. руб. на ребенка

Региональный Фонд капремонта выбирает нового банк-партнера

Губернатор встретился с руководителями образовательных учреждений Заполярья
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета