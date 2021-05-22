В Карелии открыли для туристов защитный павильон над группой древних петроглифов

Республика Карелия >> Туризм >> 22.05.2021

Защитный павильон, закрывающий древние наскальные рисунки – петроглифы открыли вчера в Беломорском районе. "Бесовы следки" стали доступны для туристов впервые с 1999 г.

После 21 года состоялась первая экскурсия, которая дала возможность соприкоснуться с первозданностью. Здание над скалой построено в 1968 г., что делало рисунки доступными весь год. В 1999 г. из-за аварийного состояния объект закрыли, поэтому место, претендующее на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, было заброшено. В 2015 г. началась реконструкция павильона, но работа осложнялась геологическими особенности местности. Теперь беломорские петроглифы вновь попали в список достопримечательностей, вернулись в научный оборот.

Руководство музея получило документ, подтверждающий юридическое право на собственность павильона. С 1966 г. не нашлось ни одной записи в кадастре.

Директор музея Т. Головина рассказала, что предстоит продолжить создание экспозиции внутри павильона. Здесь будут представлены экспонаты о жизни первобытного человека. Выставка расскажет о наскальной живописи, первооткрывателях петроглифов. Планируется открытие кинолектория, зоны мастер-классов, магазина сувениров.





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