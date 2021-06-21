Из Сыктывкара возобновляются регулярные авиаперевозки в Троицко-Печорск

Министерство экономразвития Коми организовало дополнительные рейсы в Троицко-Печорский район из Сыктывкра. Первый рейс намечен на 3 июля авиаперевозчиком "Комиавиатранс".



Полеты запланированы только на летний период и будут осуществляться до 12 сентября. По договоренности 50% билетов будет выкуплено туроператором "Северный Урал" для вертолетных перевозок из Троицко-Печорска в Маньпупунер, а оставшиеся поступят в свободную продажу. Цена билета - 3574 руб. Купить билет можно на сайте "Комиавиатранс", сайтах-агрегаторах, в авиакассах с 22 июня.



Самолеты будут летать по субботам - воскресеньям на судах L-410. По субботам самолеты будут летать по маршруту Сыктывкар - Троицко-Печорск в 8.30, Троицко-Печорск - Сыктывкар - в 10.20.



В 16.30 в воскресенье самолет будет летать из Сыктывкара в Троицко-Печорск и в 18.30 обратно.



Для приема самолетов аэропорт Троицко-Печорского района был подготовлен. В частности привели в порядок авиаплощадку, сейчас она готова к приему самолетов.



Перевозки вводятся для обеспечения дополнительного турпотока в Троицко-Печорский район. Они дадут новые рабочие места, обеспечат транспортную доступность местным жителям.

Работа по этим направлениям проводится по поручению главы Коми В. Уйба.

