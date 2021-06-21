Из Сыктывкара возобновляются регулярные авиаперевозки в Троицко-Печорск
Министерство экономразвития Коми организовало дополнительные рейсы в Троицко-Печорский район из Сыктывкра. Первый рейс намечен на 3 июля авиаперевозчиком "Комиавиатранс".
Полеты запланированы только на летний период и будут осуществляться до 12 сентября. По договоренности 50% билетов будет выкуплено туроператором "Северный Урал" для вертолетных перевозок из Троицко-Печорска в Маньпупунер, а оставшиеся поступят в свободную продажу. Цена билета - 3574 руб. Купить билет можно на сайте "Комиавиатранс", сайтах-агрегаторах, в авиакассах с 22 июня.
Самолеты будут летать по субботам - воскресеньям на судах L-410. По субботам самолеты будут летать по маршруту Сыктывкар - Троицко-Печорск в 8.30, Троицко-Печорск - Сыктывкар - в 10.20.
В 16.30 в воскресенье самолет будет летать из Сыктывкара в Троицко-Печорск и в 18.30 обратно.
Для приема самолетов аэропорт Троицко-Печорского района был подготовлен. В частности привели в порядок авиаплощадку, сейчас она готова к приему самолетов.
Перевозки вводятся для обеспечения дополнительного турпотока в Троицко-Печорский район. Они дадут новые рабочие места, обеспечат транспортную доступность местным жителям.
Работа по этим направлениям проводится по поручению главы Коми В. Уйба.
Рекомендуем по теме:
1 млрд руб. выделит Монди СЛПК Коми
В Карелии открыли для туристов защитный павильон над группой древних петроглифов
Активные жители Соломенного убедили вернуть им пакетный сбор мусора
Ярмарка «Наша рыба» летом начнет ездить по Мурманской области
Статус города трудовой доблести отметил Северодвинск
Глава Архангельска Д. Морев принял участие в празднике последнего звонка
Ю. Бездудный встретился с участниками проекта «Школа молодого лидера»