Сольвычегодский историко-художественный музей осваивает новые формы повествования
Сольвычегодский историко-художественный музей решил уйти от традиционной подачи информации, глубоко погрузив человека в историю и культуру предков. Сейчас экскурсии не всегда интересны. Люди устают от такой подачи информации, а если рассказывать им что-то во время мастер-класса по изготовлению чего-то своими руками, будет интереснее.
Такая задача стоит перед музеем. Новые формы привлекут большее посетителей.
Не всем посетителями интересно смотреть на предметы за стеклом. Им хочется потрогать его, принять участие в создании чего-то подобного, поэтому мастер-классы – это выход из ситуации.
Например, один из мастер-классов - робота горячей эмалью по металлу – эмалирование. Им владели строгановские мастера. Уроки проводятся в экспозиционном зале музея с редчайшими предметами усольской эмали.
П. Зарайченко - экскурсовод, но переквалифицировался в солевара. Он подварок, садильщик, - так называли работников солеварни в старину. Хотя он работает в миниатюрной солеварне, соль получается большая и красивая.
Рекомендуем по теме:
В мае саперы обезвредили в Карелии 45 взрывоопасных предметов
В Минздраве Поморья определились с судьбой поликлиники на ул. Гайдара, 3
В регионе начался основной этап сдачи ЕГЭ
В НАО проходят мероприятия, посвященные здоровому образу жизни
300 жителей Заполярья очищали от мусора Териберку
Глава администрации Архангельска Д. Морев планирует реформу пассажирских перевозок
В Кондопоге открыли памятный знак В. Федермессеру