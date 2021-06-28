Сольвычегодский историко-художественный музей осваивает новые формы повествования

Сольвычегодский историко-художественный музей решил уйти от традиционной подачи информации, глубоко погрузив человека в историю и культуру предков. Сейчас экскурсии не всегда интересны. Люди устают от такой подачи информации, а если рассказывать им что-то во время мастер-класса по изготовлению чего-то своими руками, будет интереснее.



Такая задача стоит перед музеем. Новые формы привлекут большее посетителей.



Не всем посетителями интересно смотреть на предметы за стеклом. Им хочется потрогать его, принять участие в создании чего-то подобного, поэтому мастер-классы – это выход из ситуации.



Например, один из мастер-классов - робота горячей эмалью по металлу – эмалирование. Им владели строгановские мастера. Уроки проводятся в экспозиционном зале музея с редчайшими предметами усольской эмали.



П. Зарайченко - экскурсовод, но переквалифицировался в солевара. Он подварок, садильщик, - так называли работников солеварни в старину. Хотя он работает в миниатюрной солеварне, соль получается большая и красивая.

