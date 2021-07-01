В Карелии разработали пеший маршрут для туристов, посещающих Соловки

Его автором стал Евгений Кустов из Рабочеостровска, победитель туристического конкурса «Мастера гостеприимства», который проводился под эгидой нацпроекта «Образование». Маршрут длиной около 9 км частично проходит по побережью Белого моря. Он может в первую очередь заинтересовать туристов, у которых при посещении архипелага остается достаточно свободного времени. Маршрутом воспользовались уже более 100 человек.



Евгений Кустов увлекается местной историей, он прошел курсы экскурсоводов в музее «Поморье». По его словам, можно выбрать любой вариант прохождения маршрута как днем, так и ночью. Его интерактивность обеспечивается с помощью клуба исторической реконструкции. Туристы смогут наблюдать за бытом поморов или историческим боем, попробовав себя в качестве его участников. Зимой инициатор проекта хочет предоставить гостям возможность проходить маршрут на лыжах.



В целях поддержания чистоты на маршруте уже провели 6 мероприятий по уборке мусора. В дальнейшем местные власти намерены постепенно развивать инфраструктуру и осуществлять ландшафтное благоустройство.