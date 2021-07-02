В Карелии создан новый тур маршрут для туристов, прибывающих на Соловки

Пеший турмаршрут на 9 км появился вдоль Белого моря. Автор идеи - победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Е. Кустов из п. Рабочеостровск Кемского района.



Конкурс туризма относится к проекту Президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование».



Новый маршрут заинтересует туристов, посещающих Соловки, которые приезжают не на один день. Автор увлекается историей малой родины, изучил литературу, окончил курсы гидов в музее „Поморье“. Когда понял, что есть огромное желание поделиться знаниями, решил разработать маршрут, во время которого можно увидеть красоту края, получить информацию о Гиперборее, путешествиях поморов, древних торговых путей карелов, Соловецких лагерях.



По этому маршруту прошли первые 100 человек. Пройти его можно днем и ночью, а зимой – на лыжах. Сделать турмаршрут интерактивным помогают представители клуба исторического фехтования и реконструкции.



Для поддержания маршрута в чистоте проведено 6 санакций. В планах проведение ландшафтного благоустройства.

