Развитие сферы туризма на территории НАО является одним из перспективных направлений

В НАО развитие туризма является одним из перспективных направлений социально-экономического развития. Регион располагает уникальными турресурсами для арктического туризма. Сейчас количество гостей, посещающих регион с начала года, 6500 человек.



Туроператор «Красный город» каждый год формирует летние пакетные предложения с рыбалкой, сплавами, посещением красивейших мест - Северного Тимана, Каменного города, Ходоварихи, Пым-Ва-Шор. Пым-Ва-Шор попал в «ТОП-1000 турбрендов России.



Музейное объединение округа реализует экскурсионные программы в Нарьян-Мар, Пустозерск. Центр арктического туризма проводит экскурсию на интерактивной этноплощадке «Стилизованное ненецкое стойбище», знакомит с бытом ненцев, без выезда далеко в тундру.



В июне к программе стимулирования внутренних турпоездок подключилась гостинца «Заполярная столица». При бронировании там номера от 2 ночей можно оформить 20% кешбэк от стоимости.



Внутренний туризм россиян интересует не меньше заграничного, но доля Северо-Западного региона по этому показателю, за исключением Петербурга, остается невысокой.