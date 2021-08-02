Купольный отель открыли на острове на юге Карелии

Пока единственный в Карелии купольный отель открыли на острове Хавус. Он стал инвестиционным проектом компании «Карелия Глэмпинг», которую поддержала республиканская корпорация развития.



Корпорация подобрала земельный участок, оформила документы на аренду, а строительство стартовало только во втором квартале. В глэмпинге будут жить гости на лоне природы. Они будут гулять по экологическим тропам, выезжать на прогулки на катерах, снегоходах, мототехники. Также есть возможность поехать на экскурсии.



Продвижением нового проекта занимается крупный российский оператор активного туризма – RussiaDiscovery.



В Сортавальском районе, как и во всей Карелии, купольный отель будет один такого высокого класса. Гости будут жить в шатрах с прозрачными стенами, наблюдать за ночным небом и природой, поэтому будет полное ощущение остановки на природе, только в комфортных условиях и без комаров. Туристы будут пробовать блюда национальной карельской кухни шатре-ресторане, который также будет выдержан в стиле домиков - с прозрачным панорамным куполом.

