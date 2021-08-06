На инфраструктуру для «Беломорских петроглифов» потратят 653 млн рублей

Финансирование выделяется в соответствии со специальной программой социально-экономического развития Карелии. Работы в районе археологического объекта, недавно попавшего в перечень ЮНЕСКО, планируется закончить в 2023 году. Недавно к нему провели автомобильную дорогу. На самом объекте планируется построить комплекс для посетителей музея, в котором будут оборудованы выставочная экспозиция, торговая зона, небольшой отель и кафе. Прилегающая территория будет благоустроена и снабжена местами для отдыха. В сентябре стартует госэкспертиза этого проекта. Власти разрабатывают планы дальнейшего благоустройства археологического памятника и собираются построить пешеходный мост, соединяющий берега протоки Кислый Пудас.



Включение объекта в перечень ЮНЕСКО имеет огромное значение для развития всей прилегающей территории. Участки, на которых находятся петроглифы, уже получили статус особо охраняемых. Власти региона рассчитывают, что петроглифы станут новым флагманом карельского туризма, и поток гостей региона кратно увеличится.



Онежским петроглифам, находящимся в Пудожском районе, также уделяется внимание, несмотря на меньшую популярность этого объекта из-за его удаленности и плохой транспортной доступности. Этот археологический памятник будут развивать постепенно за счет бюджетных средств и сторонних инвестиций. В перспективе возможна организация его посещения пассажирами круизных теплоходов.