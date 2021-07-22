Тур для блогеров организуют в Карелии за 1 миллион руб.

В Карелии пройдет блог-тур «Россия-страна возможностей», чья стоимость превысить 1 млн руб.



На портале Госзакупок уже ищут подрядчика по организации тура в рамках проекта «ТопБЛОГ». Заказчик - Информационный турцентр Карелии. Контракт обойдется 1000078 руб. Источник финансирования - бюджетные учреждения.



Тур для блогеров состоится в Карелии 12-17 сентября. Допускается изменение даты в зависимости от эпидобстановки в регионе.

В тур поедут около 19-20 человек, а подрядчик должен их обслуживать в течение всего их пребывания на территории республики.



В техдокументации представлена программа визита блогеров, в которую входит посещение «Беломорских петроглифов», нацпарка «Паанаярви», рунопевческой деревни Вокнаволок и переезд на кижанках на о. Кижи. Возможны изменения в программе в зависимости от погодных условий. Блогерам предстоит осветить в своих блогах свое путешествие по республике, чем поднять интерес к региону со стороны россиян.



Блогер И. Варламов недавно побывал в Карелии в рамках пресс-тура.

