Горящие туры для гастро-путешествий: топ-5 стран, которые стоит «попробовать на вкус»

Путешествия предоставляют замечательную возможность не только отдохнуть и сменить обстановку, но и ближе познакомиться с новой культурой, узнать о традициях и привычках людей с другим менталитетом, расширить свой кругозор. Именно поэтому горящие туры пользуются такой популярностью, ведь можно в любой момент сорваться с места и отправиться за яркими приключениями с хорошей экономией для кошелька. А сбереженные средства потратить на знакомство с гастрономическими особенностями нового направления. Опытные путешественники знают, что местная кухня помогает узнать о стране намного больше туристических справочников.

Солнечная Италия

Если собираетесь в путешествие с перелетом в Италию, рекомендуем заранее похудеть на пару килограмм или же спланировать активный прогулочный маршрут. Голодным здесь остаться просто невозможно. Пицца, паста, лазанья, тирамису — в числе настоящих гастрономических «символов» страны и просто очень вкусные и сытные блюда. Также в меню почти каждого итальянского ресторанчика найдете салат капрезе, суп минестроне, позавтракать можно аппетитным фриттата, а перекусить — горячим панини. Пользователи турпортала Turne.ua рекомендуют знакомиться с местными вкусностями в небольших семейных кафе, где готовят по давним рецептам и с особой заботой подбирают продукты.

Колоритная Турция

Недорогие путевки в Турцию появляются в начале и конце пляжного сезона и пользуются большой популярностью среди туристов, которые ищут от путешествий чего-то большего, чем система All Inclusive. Турецкая кухня формировалась под влиянием разных народностей, а потому она очень богатая и необычная. К тому же, если во многих других странах уличная еда воспринимается как вредная и подходящая исключительно для редких перекусов на бегу, то в Турции к ней относятся с большим уважением.

«Поймав» горящий тур в Турцию, обязательно попробуйте:

Баклаву — десерт из слоеного теста и ореховой начинки, пропитанный сиропом.

Денер-кебаб — турецкую шаурму, которую каждый повар готовит по-разному.

Супы — в Турции любят первые блюда и готовят их из самых разных продуктов: чечевицы, тыквы, помидоров, рыбы. Особенно популярны крем-супы.

Горячая Мексика

Мексиканские блюда вкусные и простые в приготовлении, но планируя гастрономический тур за границу, стоит быть готовым к тому, что местные повара активно экспериментируют со специями. Среди главных блюд мексиканской кухни:

Такос — лепешки с фаршем, фасолью, овощами и соусом табаско.

Энчилада — рулет с начинкой из рубленого мяса, грибов, твердого сыра и овощей.

Гуакамоле — закуска из авокадо, томатов, перца чили, лайма и специй.

Не стоит забывать и о напитках — вопреки распространенному мнению, текила в Мексике уступает первенство мескалю, приготовленному из сока агавы.

Необычный Китай

Горящие путевки в Китай предполагают отдых у моря, в частности на острове Хайнань. Местные курорты ориентированы на иностранцев, поэтому во многих заведениях подают блюда интернациональной кухни. Но поскольку отдыхающим интересна экзотика, почти в любой кафешке можно попробовать:

парные клецки с мясом или морепродуктами;

свинину в кисло-сладком соусе;

лапшу с разнообразными начинками;

китайские рулетики.

Также в Китае много экзотических фруктов по доступной стоимости — манго, папайя, карамбола, мангустины, питахайя.

Изысканная Франция

Подобрать горящий тур во Францию бывает непросто, но если вам удалось найти недорогую путевку, обязательно уделите внимание знакомству с местными деликатесами. К еде здесь относятся по-особенному — французы истинные гурманы и основная их цель похода в ресторан не наесться, а прочувствовать удовольствие от блюда, насладиться каждым кусочком. Помимо круассанов и эклеров, во Франции стоит продегустировать фондю, луковый суп, буйябес, фуа-гру, нисуаз, киш. Заранее забронируйте столик на двоих в традиционном ресторане и воспользуйтесь рекомендациями официанта по вину.