Горящие туры для гастро-путешествий: топ-5 стран, которые стоит «попробовать на вкус»
Путешествия предоставляют замечательную возможность не только отдохнуть и сменить обстановку, но и ближе познакомиться с новой культурой, узнать о традициях и привычках людей с другим менталитетом, расширить свой кругозор. Именно поэтому горящие туры пользуются такой популярностью, ведь можно в любой момент сорваться с места и отправиться за яркими приключениями с хорошей экономией для кошелька. А сбереженные средства потратить на знакомство с гастрономическими особенностями нового направления. Опытные путешественники знают, что местная кухня помогает узнать о стране намного больше туристических справочников.
Солнечная Италия
Если собираетесь в путешествие с перелетом в Италию, рекомендуем заранее похудеть на пару килограмм или же спланировать активный прогулочный маршрут. Голодным здесь остаться просто невозможно. Пицца, паста, лазанья, тирамису — в числе настоящих гастрономических «символов» страны и просто очень вкусные и сытные блюда. Также в меню почти каждого итальянского ресторанчика найдете салат капрезе, суп минестроне, позавтракать можно аппетитным фриттата, а перекусить — горячим панини. Пользователи турпортала Turne.ua рекомендуют знакомиться с местными вкусностями в небольших семейных кафе, где готовят по давним рецептам и с особой заботой подбирают продукты.
Колоритная Турция
Недорогие путевки в Турцию появляются в начале и конце пляжного сезона и пользуются большой популярностью среди туристов, которые ищут от путешествий чего-то большего, чем система All Inclusive. Турецкая кухня формировалась под влиянием разных народностей, а потому она очень богатая и необычная. К тому же, если во многих других странах уличная еда воспринимается как вредная и подходящая исключительно для редких перекусов на бегу, то в Турции к ней относятся с большим уважением.
«Поймав» горящий тур в Турцию, обязательно попробуйте:
- Баклаву — десерт из слоеного теста и ореховой начинки, пропитанный сиропом.
- Денер-кебаб — турецкую шаурму, которую каждый повар готовит по-разному.
- Супы — в Турции любят первые блюда и готовят их из самых разных продуктов: чечевицы, тыквы, помидоров, рыбы. Особенно популярны крем-супы.
Горячая Мексика
Мексиканские блюда вкусные и простые в приготовлении, но планируя гастрономический тур за границу, стоит быть готовым к тому, что местные повара активно экспериментируют со специями. Среди главных блюд мексиканской кухни:
- Такос — лепешки с фаршем, фасолью, овощами и соусом табаско.
- Энчилада — рулет с начинкой из рубленого мяса, грибов, твердого сыра и овощей.
- Гуакамоле — закуска из авокадо, томатов, перца чили, лайма и специй.
Не стоит забывать и о напитках — вопреки распространенному мнению, текила в Мексике уступает первенство мескалю, приготовленному из сока агавы.
Необычный Китай
Горящие путевки в Китай предполагают отдых у моря, в частности на острове Хайнань. Местные курорты ориентированы на иностранцев, поэтому во многих заведениях подают блюда интернациональной кухни. Но поскольку отдыхающим интересна экзотика, почти в любой кафешке можно попробовать:
- парные клецки с мясом или морепродуктами;
- свинину в кисло-сладком соусе;
- лапшу с разнообразными начинками;
- китайские рулетики.
Также в Китае много экзотических фруктов по доступной стоимости — манго, папайя, карамбола, мангустины, питахайя.
Изысканная Франция
Подобрать горящий тур во Францию бывает непросто, но если вам удалось найти недорогую путевку, обязательно уделите внимание знакомству с местными деликатесами. К еде здесь относятся по-особенному — французы истинные гурманы и основная их цель похода в ресторан не наесться, а прочувствовать удовольствие от блюда, насладиться каждым кусочком. Помимо круассанов и эклеров, во Франции стоит продегустировать фондю, луковый суп, буйябес, фуа-гру, нисуаз, киш. Заранее забронируйте столик на двоих в традиционном ресторане и воспользуйтесь рекомендациями официанта по вину.
Рекомендуем по теме:
Проведены обыски в компаниях, которые обеспечивали продуктами поезд «Мурманск-Адлер»
Инфекционную больницу в Сыктывкаре строят в две смены
Аэропорт «Мурманск» с проектом нового аэровокзала стал резидентом Арктической зоны РФ
Суд в Вологде подтвердил обоснованность отказа партии "Новые люди" в регистрации на выборы
Поморским предпринимателям предлагают обзавестись наставниками
Из Архангельска стартовала экспедиция по изучению редких животных Арктики
2 спецгрузовика с рыбой приехали в Колу