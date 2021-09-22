В национальном парке «Онежское поморье» создали новый туристический маршрут

Архангельская область >> Туризм >> 22.09.2021

Посетители национального парка во время прогулки по побережью Белого моря смогут познакомиться с жизнью морских обитателей и понаблюдать за белухами и птицами. Экологическую тропу назвали «Птицы, рыбы и киты». Она была оборудована в соответствии с нацпроектом «Экология» при помощи «Segezha Group».

Маршрут стартует в селе Пурнема, проходит по урочищу Кендище и затем выходит на побережье. На стартовом отрезке туристы узнают о быте поморов, истории села и промыслах его жителей. У моря им расскажут об определении солености воды, изображении Белого моря на старинных картах и причинах возникновения приливов и отливов, во время которых регулярно осушается прибрежная полоса. В это время на ней можно поближе познакомиться с различными морскими обитателями. Маршрут заканчивается наблюдательной вышкой с хорошим обзором прилегающей акватории. С нее можно увидеть птиц, совершающих перелеты, и белух, живущих в этой части моря.

Национальный парк «Онежское поморье», окруженный Двинским и Онежским заливами Белого моря, появился в 2013 году. Основной задачей является сохранение традиционного образа жизни поморов и нетронутой северной тайги. В 2016 году он был включен в состав национального парка «Кенозерский».





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