Мурманская областьпривлекала туристов крабовым сафари и фотоохотой на китов
Цифровой тургид Мурманской области запущен в июне. За это время он стал востребованным сервисом для путешественников, инструментом вовлечения локального бизнеса.
100 предпринимателей активно используют ресурс для продвижения своих услуг. Проект в номинации "Культура" стал вторым на конкурсе проектов муниципальной и региональной информатизации "ПРОФ-IT".
На турпортале 2600 авторизированных пользователей. Главное, что запоминается гостям Мурманской области летом и осенью - крабовое сафари, китовая фотоохота, сап-серфинг.
Популярным в Баренцевом море развлечением в сезоне стала фотоохота за китами. Животных можно видеть круглый год, кроме полярной ночи, а пик - весна, лето, начало осени.
Крабовое сафари только начинает развиваться. Об этом виде отдыха знают мало, многое зависит от погодных условий. Это дорогое удовольствие.
Сап-серфингом в Мурманске занимались этим летом 450 человек.
К зиме подготовят подборку снегоходных туров. Идет работа по добавлению раздела об аккредитованных гидах.
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