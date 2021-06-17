Мурманская областьпривлекала туристов крабовым сафари и фотоохотой на китов

Мурманская область >> Туризм >> 01.10.2021

Цифровой тургид Мурманской области запущен в июне. За это время он стал востребованным сервисом для путешественников, инструментом вовлечения локального бизнеса.

100 предпринимателей активно используют ресурс для продвижения своих услуг. Проект в номинации "Культура" стал вторым на конкурсе проектов муниципальной и региональной информатизации "ПРОФ-IT".

На турпортале 2600 авторизированных пользователей. Главное, что запоминается гостям Мурманской области летом и осенью - крабовое сафари, китовая фотоохота, сап-серфинг.

Популярным в Баренцевом море развлечением в сезоне стала фотоохота за китами. Животных можно видеть круглый год, кроме полярной ночи, а пик - весна, лето, начало осени.

Крабовое сафари только начинает развиваться. Об этом виде отдыха знают мало, многое зависит от погодных условий. Это дорогое удовольствие.

Сап-серфингом в Мурманске занимались этим летом 450 человек.

К зиме подготовят подборку снегоходных туров. Идет работа по добавлению раздела об аккредитованных гидах.





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