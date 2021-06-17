Мурманская областьпривлекала туристов крабовым сафари и фотоохотой на китов

Цифровой тургид Мурманской области запущен в июне. За это время он стал востребованным сервисом для путешественников, инструментом вовлечения локального бизнеса.



100 предпринимателей активно используют ресурс для продвижения своих услуг. Проект в номинации "Культура" стал вторым на конкурсе проектов муниципальной и региональной информатизации "ПРОФ-IT".



На турпортале 2600 авторизированных пользователей. Главное, что запоминается гостям Мурманской области летом и осенью - крабовое сафари, китовая фотоохота, сап-серфинг.



Популярным в Баренцевом море развлечением в сезоне стала фотоохота за китами. Животных можно видеть круглый год, кроме полярной ночи, а пик - весна, лето, начало осени.



Крабовое сафари только начинает развиваться. Об этом виде отдыха знают мало, многое зависит от погодных условий. Это дорогое удовольствие.



Сап-серфингом в Мурманске занимались этим летом 450 человек.



К зиме подготовят подборку снегоходных туров. Идет работа по добавлению раздела об аккредитованных гидах.

