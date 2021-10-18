В Емецке открылся новый турмаршрут

В с. Емецк Холмогорского района открыли турмаршрута «Рубцовская тропа», в рамках которого можно совершить поэтическое странствие по селу, Сотину бору, места, которые вдохновили на творчеств Н. Рубцова, родившегося здесь.



Село хранит историю племен, первых годах жизни поэта. Гости могут узнать удивительные природные факты: к примеру, о том, что р. Емца в России единственная, где нет ледохода. В нижнем течении образуются воронки, а вокруг них лед тает.



Школьным группам Емецкий краеведческий музей предлагает путешествие по Сотину бору в форме квеста с чаем и шаньгами. Зимой можно пройтись по Рубцовской тропе по освещенной лыжне, покататься на ватрушках.



Справка. Емецк - старинное село, чье название означает «емь» - подать или пошлина. Село существует с 1137 г. и находится на берегу реки Емцы, на Московском тракте. Емецк играл важнейшую роль в жизни Двинской земли, особенно для торговли, поэтому и сохранился до сегодняшних дней и редставляет интерес для туристов, которые приезжают в Архангельскую область.