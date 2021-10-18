В Емецке открылся новый турмаршрут

Архангельская область >> Туризм >> 18.10.2021

В с. Емецк Холмогорского района открыли турмаршрута «Рубцовская тропа», в рамках которого можно совершить поэтическое странствие по селу, Сотину бору, места, которые вдохновили на творчеств Н. Рубцова, родившегося здесь.

Село хранит историю племен, первых годах жизни поэта. Гости могут узнать удивительные природные факты: к примеру, о том, что р. Емца в России единственная, где нет ледохода. В нижнем течении образуются воронки, а вокруг них лед тает.

Школьным группам Емецкий краеведческий музей предлагает путешествие по Сотину бору в форме квеста с чаем и шаньгами. Зимой можно пройтись по Рубцовской тропе по освещенной лыжне, покататься на ватрушках.

Справка. Емецк - старинное село, чье название означает «емь» - подать или пошлина. Село существует с 1137 г. и находится на берегу реки Емцы, на Московском тракте. Емецк играл важнейшую роль в жизни Двинской земли, особенно для торговли, поэтому и сохранился до сегодняшних дней и редставляет интерес для туристов, которые приезжают в Архангельскую область.





Рекомендуем по теме:

Программу «Поверьте мне: я чист душою» на «Рубцовской осени» представил оркестр «Перезвоны»

В Архангельске запустили летнюю навигацию на Соловки

Литературный вечер памяти Н. Рубцова пройдет в Архангельске

Музей-заповедник "Пустозерск" открыл 3 экскурсионных маршрута

Краеведческий музей Архангельска отметил 180-летие масштабной выставкой

Монумент в память о бойцах ВОв открыли в с. Конецгорье


Старшеклассники и студенты первых курсов из НАО пройдут начальную военную подготовку в Туле

В национальном парке «Онежское поморье» создали новый туристический маршрут

Котельную в мурманском микрорайоне Дровяное планируется перевести на топливо из отходов

Бесплатные места на Маргаритинской ярмарке получили 89 компаний и предпринимателей

Светлана Кательникова назначена главой Апатитов

Жители Вологды решили, что новый фонтан следует разместить у ЦУМа

Новый выпуск «Поле чудес» был посвящен 100-летию Республики Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета