Законопроект о развитии сельского туризма депутаты Облдумы МО рассмотрели в окончательной редакции
Новый вид турдеятельности планируется развивать в малых городах.
Комитет областной Думы по молодежной политике, культуре, туризму, спорту рассмотрел законопроект, приводящий базу Мурманской области в соответствие с федеральной. Вводится понятие "сельский туризм" - посещение туристами сел, малых городов с населением до 30 тыс. человек. Вряд ли направление заинтересует большое количество туристов, потому что в нет ничего экзотического и интересного.
Сельский туризм призван приобщить к традиционному укладу жизни, познакомить с деятельностью сельхозпроизводителей, поучаствовать в сельскохозяйственных работах без материальной выгоды. Предполагается возможность экскурсионных услуг, размещения и организация досуга.
После появления этого нового направления турдеятельности поправками уточняют полномочия профильного комитета в части реализации мер поддержки приоритетных направлений развития в Мурманской области сельского туризма.
Комитет рекомендовал принять законопроект в окончательной редакции и первом чтении.
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