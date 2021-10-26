Законопроект о развитии сельского туризма депутаты Облдумы МО рассмотрели в окончательной редакции

Мурманская область >> Туризм >> 26.10.2021

Новый вид турдеятельности планируется развивать в малых городах.

Комитет областной Думы по молодежной политике, культуре, туризму, спорту рассмотрел законопроект, приводящий базу Мурманской области в соответствие с федеральной. Вводится понятие "сельский туризм" - посещение туристами сел, малых городов с населением до 30 тыс. человек. Вряд ли направление заинтересует большое количество туристов, потому что в нет ничего экзотического и интересного.

Сельский туризм призван приобщить к традиционному укладу жизни, познакомить с деятельностью сельхозпроизводителей, поучаствовать в сельскохозяйственных работах без материальной выгоды. Предполагается возможность экскурсионных услуг, размещения и организация досуга.

После появления этого нового направления турдеятельности поправками уточняют полномочия профильного комитета в части реализации мер поддержки приоритетных направлений развития в Мурманской области сельского туризма.

Комитет рекомендовал принять законопроект в окончательной редакции и первом чтении.





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