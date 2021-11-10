Для ребят из Мурманска проведут 13 экскурсий по столице

Для школьников Мурманска в декабре будут организованы экскурсионно-туристские смены "Новогодние каникулы". Муниципальный комитет образования опубликовал тендер по выбору поставщика.



На это из местного бюджета выделят 2,2 млн руб. Торги пройдут 18 ноября.



Количество путевок в Москву - 94. Они достанутся детям 12-18 лет. В столицу школьники отправятся до зимних каникул, 24-28 декабря. Время выбрано предновогоднее, когда людей в городе меньше, чем на каникулах. Их будут сопровождать 8 учителей и медсотрудник. Жить будут в отеле не ниже 3* в черте города.



На "Новогодних каникулах" для ребят проведут 13 экскурсий по нарядной новогодней Москве. Они побывают по Старом Арбате, в киностудии "Союзмультфильм", на новогодней елке в Кремле и получат подарки от Деда Мороза. В программе также запланированы экскурсии на выставки, в музеи, посещение мастер-классов.



Как будут распределяться путевки в Москву, не сообщается, но точно не путем проведения лотереи. Скорее всего, это будут победители олимпиад.

