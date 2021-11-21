Туристический поезд отвезет путешественников к карельским Деду Морозу и Снегурочке

Турпоезд «В Карелию» готов возить в гости к Деду Морозу и Снегурочке. Он будет отправляться с 3 декабря по 25 марта по пятницам (исключение 14 января) с Ленинградского вокзала столицы. Попасть в сказку можно 30 декабря, 3 января, 5 марта.



Во время поездки в гости к карельским Деду Морозу и Снегурочке подарит незабываемые эмоции детям и взрослым. В Чалне состав будет стоять 5 часов, поэтому времени на забавы и сказочные приключения достаточно. Гости смогут зайти к Талви Укко, познакомиться с обитателями питомника ездовых собак, самого крупного в стране, побывать на оленьей ферме, прокатиться на оленьей или собачьей упряжке, принять участие в развлекательных программах.



Маршрут также предусматривает посещение Выборга, Петрозаводска и Сортавалы.



Напомним, что карельский поезд не единственный будет возить туристов этой зимой и даже весной в сказку. Поезд «Зимняя сказка» будет ходить в Великий Устюг с Ладожского вокзала Санкт-Петербурга. Этот поезд отвезет в резиденцию главного Деда Мороза России.

