Турецкому инвестору предложили участок в Медвежьегорске под размещение элитного отеля

Об этом сообщила глава корпорации развития Карелии Марина Кувшинова. Земельный участок в Медвежьегорске расположен вблизи лыжной трассы. Сейчас инвестор разрабатывает документацию для получения господдержки в ходе строительства. Уже подготовлен эскизный проект, который нужно будет привязать к участку. Будущий объект станет первым пятизвездочным отелем в Карелии.



По словам Марины Кувшиновой, реализация проекта потребует дополнительных согласований с профильными ведомствами, поскольку во время ВОВ в этом месте находились оборонительные сооружения. В рамках создания концепции туристического комплекса этот факт может быть учтен при разработке экскурсионных программ.



Инвестор имеет значительный опыт в туристическом бизнесе, он создал сеть гостиниц в Грузии и Турции. В туристический комплекс в Медвежьегорске он готов инвестировать более 1,5 млрд рублей, при этом будут организованы 215 рабочих мест. С логистической точки зрения место размещения объекта выбрано удачно – Медвежьегорск расположен относительно недалеко от аэропорта Петрозаводска. В новом отеле можно будет разместиться с последующим посещением музея «Кижи» или осмотром беломорских петроглифов.