Под Череповцом продается турбаза с 13, 8 га земли

>> Туризм >> 13.01.2022

Базу отдыха Костяевки выставили на продажу. Аукцион объявили уже в 6-й раз, и пока желающих купить турбазу не было. Но теперь они появились.

Итоги подведут 17 января. Пока поданы 2 заявки, которые рассмотрят 13 января. Земля с постройками стоят 44,6 млн руб. Площадь — 13,8 га.

Но пока гарантий того, что аукцион пройдет, нет. После неудачных попыток выставить на торги турбазу пришлось повторно провести оценку комплекса и немного сбросить цену.

В комплекс входят: беседки, дома, ограждения, освежение, железобетонный пирс, скважина, водонапорная башня, гаражи. Домики тоже не пустуют. В них есть сауны, кровати и телевизоры. Об этом сообщил В. Дмитриев, глава комитета по управлению имуществом Череповца.

Напомним, что продавать базу пробуют с июля 2020 г. Старый владелец не может сделать из нее прибыльный бизнес, поэтому ищут нового, при котором турбаза будет работать, приносить прибыль. Для этого нужно привести ее в порядок, немного обновить и добавить креатива.






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