Самый большой искусственный водопад Карелии откроется в майские праздники

Водосброс на Пальеозерской ГЭС стартовал сегодня в 12.00. у п. Гирвас. Так возродится самый мощный искусственный водопад региона. Его высота 30 м. Посмотреть на него может каждый, но соблюдать технику безопасности важно всем.



Зрелище будет особенно впечатляющим в первые дни сброса воды, о чем сообщила пресс-секретарь «Карельского» филиала ПАО «ТГК-1» А. Степенная. Полюбоваться водопадом можно до конца сброса.



Водопад имеет 3 ступени, проходя через которые мощные струи воды поднимают столбы водяной пыли. Это мощное зрелище даже по сравнению с известным водопадом Кивач. Но такой сильный поток будет не всегда, поэтому имеет смысл приехать сюда в первые дни мая.



ГЭС располагается в месте древнейшего на планете палеовулкана Гирвас, остатки которого были обнаружены во время строительства станции.



Напомним, что этот водопад в Карелии не единственный, который создал человек, а не природа. Еще есть другие ГЭС, к примеру, Беломорская станция, которая уже несколько дней сбрасывает воду.



Точные координаты искусственного водопада 62°28?29? северной широты и 33°40?54? восточной долготы.





