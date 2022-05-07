Вологду включили в список национальных маршрутов РФ

Специалистами был одобрен маршрут «Жемчужины Русского Севера» Вологодской области. Его презентовали на заседании экспертного совета в Ростуризме, где утверждали национальные маршруты региона.



Тур на 2 дня "Жемчужины Русского Севера" рассчитан на прием туристов в Вологде, Кирилловском районе, групп из любых регионов РФ. Получив статус национального этот маршрут сможет привлечь внимание туристов, крупных туроператоров, обеспечит поддержку Ростуризма, который поможет продвигать направление на федеральном уровне.



В этот маршрут вошла обзорная экскурсия по Вологде «Кружевная линия», в которую войдут исторический центр, Вологодский кремль, церкви, набережная р. Вологда, группы особняков из дерева, музеи «Семенково», музей-заповедник Кирилло-Белозерский, Ферапонтов монастырь, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



«Жемчужины Русского Севера» - первый нацмаршрут в Вологодской области. Его тестировали два года - в 2020 г. и 2021 г. Они давали ему оценки, рекомендации по улучшению, в результате маршрут стал полноценным.