Республика Коми завоевала доверие на рынке туристических услуг

Республика Коми >> Туризм >> 07.07.2022

В Коми продолжается туристический сезон. По этому поводу в Национальной библиотеке РК прошла пресс-конференция при участии губернатора В. Уйбы. Мероприятие провели в традиционном стиле - девушки в национальных костюмах, концерт, угощения.

Важная тема обсуждения - работа туристического портала Коми, его новая версия с полезной информацией для туристов.

Осенью в Коми запланировано проведение молодежных Дельфийских арктических игр, которые состоятся впервые. Так республика продвигает спортивную составляющую туризма.

Глава Агентства по продвижению Коми А. Терентьев рассказал, что в 2017 г. был создан первый турпортал в республике. Он уже морально устарел, нуждался в модернизации. Работа над новым стартовала в 2021 г., и взялась за него команда из Петербурга. На главной странице собрали все самое лучшее - кадры природы, надпись «Место, где рождается жизнь». Теперь почитать информацию можно на английском и коми языках, а раньше можно было только на русском.

Сайт находится в стадии активного обновления, но делают его слишком долго, учитывая, что занимается этим не один человек, а целая команда, и не для большой страны, а для маленькой республики.





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