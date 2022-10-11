Владелец «Снежной деревни» Кировска обвинил чиновников в давлении

Архангельская область >> Туризм >> 11.10.2022

Владелец туробъекта «Снежная деревня» В. Комягин считает, что его бизнесу не дают развиваться по причине притеснений и придирок со стороны чиновников горадминистрации. В честности, ему не отдают участок, необходимый для расширения круглогодично работающего многофункционального комплекса. Вместо того, чтобы работать над увеличением турпотока в регион, получения большего количества налоговых отчислений в казну, горадминистрация Кировска решила выставить участок на аукцион, поскольку на него имеется другой претендент, видимо, обещающий откаты.

Работать как раньше больше не получается, так как вместо того, чтобы радовать людей сказкой, приходится думать о выживании. И сейчас только от чиновников зависит, будет и дальше работать туробъект или будет вынужден закрыться, лишив людей работы, а туристов популярной точки притяжения.

Напомним, еще 2 октября в Кировске выставили на продажу весь бизнес «Снежная деревня». Хотелось бы знать, какое наказание постигнет виноватых в этом чиновников, допустивших бедственное положение туробъекта, в которым приезжали из многих регионов страны.





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