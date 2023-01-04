Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника

Архангельская область >> Туризм >> 04.01.2023

В комплекс входят: Благовещенский собор, музей политсслыки, дом купца Хаминова, дом купца Пьянкова, Мастерская ремесел и Спасообыденная церковь.

Историко-художественный музей со статусом музея-заповедника стал первым учреждением культуры региона, которому присвоили такой статус. Он открыт в мае 1919 г. по протекции И. Томского (первого директора). В основе собрания были произведения древнерусского декоративно-прикладного и изобразительного искусства, ранее хранившиеся в церкви Строгановых.

Сейчас экспозицию составляют рукописи, археологические находки, старопечатные книги, дензнаки Российской империи, предметы быта, деньги, выпускаемые временными правительствами во время Гражданской войны, интервенции. В музее есть графические работы 18-20 вв. местных и зарубежных художников, полотна русских живописцев, образцы деревянного зодчества, иконостасной резьбы 17-19 вв.

Напомним, что Сольвычегодск в 2023 г. будет столицей турмаршрута "Серебряное ожерелье России", что привлечет немало туристических групп.
















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Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника
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