Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника

В комплекс входят: Благовещенский собор, музей политсслыки, дом купца Хаминова, дом купца Пьянкова, Мастерская ремесел и Спасообыденная церковь.



Историко-художественный музей со статусом музея-заповедника стал первым учреждением культуры региона, которому присвоили такой статус. Он открыт в мае 1919 г. по протекции И. Томского (первого директора). В основе собрания были произведения древнерусского декоративно-прикладного и изобразительного искусства, ранее хранившиеся в церкви Строгановых.



Сейчас экспозицию составляют рукописи, археологические находки, старопечатные книги, дензнаки Российской империи, предметы быта, деньги, выпускаемые временными правительствами во время Гражданской войны, интервенции. В музее есть графические работы 18-20 вв. местных и зарубежных художников, полотна русских живописцев, образцы деревянного зодчества, иконостасной резьбы 17-19 вв.



Напомним, что Сольвычегодск в 2023 г. будет столицей турмаршрута "Серебряное ожерелье России", что привлечет немало туристических групп.

























