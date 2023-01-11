В Череповце заработает экскурсионный трамвай

Мэр Череповца В. Германов рассказал, что в городе планируется запуск экскурсионного трамвая. Это будет вагон №?91, который подлежит капремонту. Пока вагон будут приводить в порядок, музейщикам поручено разработать оптимальный экскурсионный маршрут по значимым местам Череповца.



Модель трамвая 71—605 давно устарела, но заслуживает остаться в памяти горожан. Впервые она попала в Череповец в 1977 г., и до сих пор эксплуатируется. Хотя это не повод для гордости, а повод подумать о своей бедности, потому что модель давно не отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. За 45 лет у города не нашлось денег, чтобы приобрести что-то новое, а не эксплуатировать разваливающееся на части.



Тем не менее, этот трамвай стал символом города, на нем ездило не одно поколение горожан. В салоне экскурсионного трамвая поместят исторические снимки, и ориентировочно, он будет полностью готов к лету.



Горожанам предлагают принять участие в формировании фотогалереи и трамвайных историй.



Пока неизвестно, как будет работать трамвай, с какой частотой ходить и кому он вообще будет интересен, потому что горожане свой город хорошо знают, а большим турпотоком Череповец пока похвастаться не может.





