В Кировске построят первый в Арктической зоне хилинг-отель

Мурманская область >> Туризм >> 13.01.2023

За реализацию проекта отвечает резидент АЗ РФ, компания «Грин Флоу Хибины». Он подразумевает строительство туристического объекта с расширенной оздоровительной инфраструктурой. Величина инвестиций превысит 1 млрд рублей. Четырехзвездочный отель «Грин Флоу Хибины» примет первых гостей летом 2026 года. Он разместится на территории площадью 82 тыс кв м. В состав объекта войдут комплекс апартаментов, гостиница на 12 номеров, бунгало, ресторан, конференц-зал, спортивные площадки и детский образовательный центр. В термально-оздоровительном комплексе будут оборудованы бассейны, кабинеты для спа-процедур, бани и фитнес-центр.

Концепция нового отеля заключается в создании атмосферы с целью полного расслабления. Сервис в подобных комплексах ориентирован на соответствие ожиданиям каждого гостя. Целевой аудиторией являются жители крупных городов. Среднегодовая загрузка отеля планируется на уровне 65%. Реализация проекта создаст 110 рабочих мест.

Для резидентов Арктической зоны РФ предполагаются комфортные условия ведения бизнеса. Они смогут не платить налоги на землю, имущество и прибыль в течение 5 лет. Кроме того, предусмотрены возможности льготного получения земельных участков и субсидирования существенной доли страховых взносов, которыми облагаются зарплаты вновь привлеченных сотрудников.





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