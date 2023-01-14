Поток туристов в Вологду на новогодние праздники вырос на 20%

31 декабря - 8 января турпоток в Вологду составил 54109 человек. Это +20% к показателю прошлого года.



Больше всего туристов приезжали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воркуты, Ленинградской области, Архангельска, Ярославля, Вологодской области. 14 тыс. - туристы, приехавшие на несколько дней и остановившиеся в мини-отелях и гостиницах. Этот показатель выше прошлогоднего на 16,5%.



40 тыс. человек — приехавшие в город с экскурсиями люди, которые посещали достопримечательности, музеи, но на ночевку не оставались.



Рост внутреннего туризма связан с тем, что многие страны для россиян закрылись из-за спецоперации в Украине. Многие страны не хотят видеть представителей страны-агрессора на своей территории. В таких условиях наблюдается интерес к внутреннему туризму, а Вологда стала одной из точек притяжения именно на новогодние праздники. У города огромный туристический потенциал, который власти стараются развивать.



В праздники места размещения в Вологде заполнились на 67%. Работало 50 средств размещения разных форматов, а одномоментно можно было принять 3,2 тыс. гостей.



Из музеев самым популярным оказался Вологодский музей-заповедник, который посетили 22 тыс. человек. 4 тыс. человек посетили картинную галерею, еще 4 тыс. - Ботсад, Музей орхидей.



Почти все побывали на «Рождественской сказке в Вологде».









