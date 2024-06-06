Предложение о кэшбеке за детские путевки поддержано парламентариями Северо-Запада РФ
Парламентарии СЗО поддержали архангельских депутатов во мнении о необходимости возвращения родителям выплат за путевки детям по программе кэшбека. Этот вопрос рассматривался на заседании 65-й конференции ассоциации СЗО в Пскове.
Напомним, что программа кэшбека была в 2021–2022 гг. Люди имели возможность вернуть 50% цены оздоровления в детских лагеря. Компенсацию получили 1,2 млн семей.
В 2023 г. федеральный бюджет не предусмотрел деньги на частичный кэшбек, поэтому многие семьи не могут отправить ребенка в лагерь. Это тяжелая финансовая нагрузка.
Главе минэкономразвития РФ М. Решетникову направлен законопроект относительно возвращения программы кэшбека в отношении детского отдыха.
Также был поднят вопрос детского отдыха на природе - в палаточных лагерях, на слетах, во время турпоходов. На уровне федерации эти мероприятия не разграничиваются, к ним применяют общие требования, а это приводит к разночтениям контролирующих органов. Например, установленные СанПиНы не могут применить в организации длинных походов, потому что невозможно сделать генеральную уборку, поставить стоянку с туалетами и душевыми.
Архангельские парламентарии хотят уточнения норм к мероприятиям на природе.
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