Жители Коми стали чаще ездить в КНР
В текущем году жителей региона реже для путешествий выбирают Египет, а чаще Китай. На данный момент в Китай съездили уже на 25% больше туристов, чем годом ранее. Таков вывод аналитиков Yota на базе данных роуминга абонентов.
На 4 месте по популярности - ОАЭ, где начала высокий сезон. За год интерес к стране снизился на 6%. Турпоток в Таиланд снизился почти вдвое.
Растет интерес к африканским и азиатским странам. В Мальдивы стали ездить в 7 раз чаще, в Маврикию — в 6 раз, в Марокко - в 1,6 раза, а в Японию — 2,4 раза.
В страны Европу россиян теперь не пускают, им там не рады, но турпоток снизился всего на 11%. Но во Францию, Италию, Испанию люди продолжают ездить, причем на 38%, 19%, 14% чаще.
В загранпоездках жители Коми пользуются Telegram. Приложение в роуминге стало наиболее востребованным. Раньше пальму первенства держала соцсеть VK, замыкает топ-3 YouTube.
В МегаФоне на майские праздники отметили интерес путешественников Коми к Казахстану, Турции, ОАЭ на 92%, 53% и 11% соответственно.
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