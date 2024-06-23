Жители Коми стали чаще ездить в КНР

Республика Коми >> Туризм >> 23.06.2024

В текущем году жителей региона реже для путешествий выбирают Египет, а чаще Китай. На данный момент в Китай съездили уже на 25% больше туристов, чем годом ранее. Таков вывод аналитиков Yota на базе данных роуминга абонентов.

На 4 месте по популярности - ОАЭ, где начала высокий сезон. За год интерес к стране снизился на 6%. Турпоток в Таиланд снизился почти вдвое.

Растет интерес к африканским и азиатским странам. В Мальдивы стали ездить в 7 раз чаще, в Маврикию — в 6 раз, в Марокко - в 1,6 раза, а в Японию — 2,4 раза.

В страны Европу россиян теперь не пускают, им там не рады, но турпоток снизился всего на 11%. Но во Францию, Италию, Испанию люди продолжают ездить, причем на 38%, 19%, 14% чаще.

В загранпоездках жители Коми пользуются Telegram. Приложение в роуминге стало наиболее востребованным. Раньше пальму первенства держала соцсеть VK, замыкает топ-3 YouTube.

В МегаФоне на майские праздники отметили интерес путешественников Коми к Казахстану, Турции, ОАЭ на 92%, 53% и 11% соответственно.





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В начала 2019 г. в Коми зарегистрировано более 316 тыс. случаев паразитарных и инфекционных заболеваний

В 2016 г. показатель инфекционной заболеваемости в Коми составил 483 человека на 100 тыс. населения


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