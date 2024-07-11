Писательница фанфиков посетила Карелию

Республика Карелия >> Туризм >> 02.08.2024

Писательница AlmaZa решила приехать в Карелию за вдохновением и идеями для будущих работ. Для этого она выбрала значимые природные и исторические локации региона.

В рамках поездки она побывала на водопадах Ахинкоски, Кивач, Белый мост, нанесла визит в Кижи. Кижи ее потрясли своей гармонией и энергетикой. Это место на зря показывают туристам, оно способствует развитию международного туризма. Особенно женщину впечатлил работа мастеров по дереву, создавших уникальную деревянную церковь с золотящимися под солнечным светом куполами при том, что позолоты на них нет. Посчастливилось насладиться и церковным пением.

Также в программе посещения был пляж Онежского озера, так как невозможно приехать в Карелию и не уделить время многочисленным водным объектам - озерам, рекам, прудам и даже болотам.

Морские пляжи обычно переполнены, поэтому AlmaZa предпочла пустынный озерный. Ранее ей довелось побывать на озере в Псковской области, и тогда стало понятно, что настоящий источник вдохновения - озера. Онежское нельзя назвать труднодоступным, но благодаря размерам здесь огромное количество мест для уединенного отдыха.







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