Писательница фанфиков посетила Карелию

Писательница AlmaZa решила приехать в Карелию за вдохновением и идеями для будущих работ. Для этого она выбрала значимые природные и исторические локации региона.



В рамках поездки она побывала на водопадах Ахинкоски, Кивач, Белый мост, нанесла визит в Кижи. Кижи ее потрясли своей гармонией и энергетикой. Это место на зря показывают туристам, оно способствует развитию международного туризма. Особенно женщину впечатлил работа мастеров по дереву, создавших уникальную деревянную церковь с золотящимися под солнечным светом куполами при том, что позолоты на них нет. Посчастливилось насладиться и церковным пением.



Также в программе посещения был пляж Онежского озера, так как невозможно приехать в Карелию и не уделить время многочисленным водным объектам - озерам, рекам, прудам и даже болотам.



Морские пляжи обычно переполнены, поэтому AlmaZa предпочла пустынный озерный. Ранее ей довелось побывать на озере в Псковской области, и тогда стало понятно, что настоящий источник вдохновения - озера. Онежское нельзя назвать труднодоступным, но благодаря размерам здесь огромное количество мест для уединенного отдыха.







