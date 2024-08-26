Московский дом учителя подбирает организатора тура в Заполярье

Для учителей столицы собираются организовать экскурсии в Мурманске, поэтому Московский дом учителя подбирает подходящую турфирму. Объявлен тендер, согласно которому победитель должен провести 3-дневный тур для групп по 21 человеку. Групп будет несколько.



В программе должны быть экскурсии по Мурманску, посещение ледокола «Ленин», Абрам-Мыса, памятника «Алёше». Также должна быть организована поездка в Териберку с пешими прогулками на водопад, который впадает в Северный Ледовитый океан. Должны быть запланированы от 2-х остановок в живописных локациях для фотографирования тундры. Требования не такие уж серьезные.



Непонятно, почему нужно было объявлять тендер, когда можно было просто обратиться в мурманское ведомство, занимающееся туризмом. Такое решение выглядело бы логичным. Возможно, так можно было бы включить в тур новые локации или развлечения, потому что в регионе идет активная работа по привлечению туристов, в том числе иностранных. О многих возможностях большинство туристов пока не знает.