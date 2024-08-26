Московский дом учителя подбирает организатора тура в Заполярье

Мурманская область >> Туризм >> 26.08.2024

Для учителей столицы собираются организовать экскурсии в Мурманске, поэтому Московский дом учителя подбирает подходящую турфирму. Объявлен тендер, согласно которому победитель должен провести 3-дневный тур для групп по 21 человеку. Групп будет несколько.

В программе должны быть экскурсии по Мурманску, посещение ледокола «Ленин», Абрам-Мыса, памятника «Алёше». Также должна быть организована поездка в Териберку с пешими прогулками на водопад, который впадает в Северный Ледовитый океан. Должны быть запланированы от 2-х остановок в живописных локациях для фотографирования тундры. Требования не такие уж серьезные.

Непонятно, почему нужно было объявлять тендер, когда можно было просто обратиться в мурманское ведомство, занимающееся туризмом. Такое решение выглядело бы логичным. Возможно, так можно было бы включить в тур новые локации или развлечения, потому что в регионе идет активная работа по привлечению туристов, в том числе иностранных. О многих возможностях большинство туристов пока не знает.





Рекомендуем по теме:

Вологодские учителя могут принять участие в проекте «Земский специалист»

Покраска дорожного ограждения в Мурманске обойдется в 1,3 млн руб.

В архангельском музее «Малые Корелы» возобновлят экскурсии

51 млн руб. будет выделен на программу "Земский учитель" из бюджетов федерации и Карелии

Ночные экскурсии состоялись в столице Заполярья

Последний в этом году круизный лайнер посетил Мурманск


Ремонт в школе №2 начался в Устюжне

Писательница фанфиков посетила Карелию

В Плесецком округе начала работу группа по «Комфортному Поморью»

В Коми национальной гимназии открылась новая спортплощадка

В Коми растет объем производства, строительства, розничной торговли

Кормозаготовительная кампания в НАО на 23% выполнена

Архангельск подготовился к форуму «Арктика — Регионы»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета