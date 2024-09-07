Запуск морского сообщения Мурманск – Шпицберген для пассажиров запланирован на 2025 г.

Мурманская область >> Туризм >> 07.09.2024

В 2025 г. запустят пассажирское сообщение по морю между Шпицбергеном и Мурманском, о чем заявил гендиректор "Арктикуголь" И. Неверов.

Грузопассажирское сообщение уже налажено. В 2024 г. по маршруту отправлено 16 рейсов, а в перспективе планируется запуск пассажирского сообщения. Цель открытия маршрута туристическая. Рейс позволяет любому человек на корабле добраться до Шпицбергена.

Напомним, чтобы туда попасть раньше приходилось брать турвизы в Норвегии, но теперь скандинавская страна отказала в россиянам в визах. Жители РФ не могут попасть в Шпицберген как туристы. Но есть сомнения, что туристов в этом направлении много, так как смотреть на острове не на что.

Продолжаются переговоры о пассажирском судне для транспортировки на архипелаг по морю. Параллельно ищут судно для этих целей.

Дорога из Мурманска занимает 2,5 дня, в судне должно поместиться 50 пассажиров, а уровень его комфорта - выше среднего.
"Арктикуголь" хочет продавать турпакет с недельным проживанием на части архипелага, принадлежащим РФ. Будут варианты для студентов, ученых, толстосумов раз в месяц.





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