В Коми разработали программу развития автотуризма

Республика Коми >> Туризм >> 13.10.2024

Акцент сделают на обновление туринфраструктуры на самых популярных маршрутах.

В Госсовете Коми зампредседателя правительства и глава минэкономразвития республики Е. Мазур подвел итоги госпрограммы развития экономики. Именно ее частью стал туризм, когда в прошлом году ведомство стало отвечать за эту сферу после Минкультуры.

Готов проект программы автотуризма в регионе. Ее должны утвердить 25 октября. Предполагается создание базовой, стимулирования создания новой коммерческой туринфраструктуры на автомобильных турмаршрутов Коми.

В сентябре был проведен опроса, в котором жители региона поддержали создание дополнительной инфраструктуры: придорожных сервисов, туристской навигации, рекламной полиграфии, сувенирных изделий на АЗС, обустройство стоянок, площадок для кемпинга.
Старт автомобильному туризму в Коми уже дан, например, фино-угорский этнопарк 3 года сдает автодом в аренду. Автомобили пользуются спросом. Для них разработаны 7 маршрутов для путешественников.

Автодом летом арендовали 47 дней, а сейчас поступают заявки на бронирование осенью.





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