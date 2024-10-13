В Коми разработали программу развития автотуризма

Акцент сделают на обновление туринфраструктуры на самых популярных маршрутах.



В Госсовете Коми зампредседателя правительства и глава минэкономразвития республики Е. Мазур подвел итоги госпрограммы развития экономики. Именно ее частью стал туризм, когда в прошлом году ведомство стало отвечать за эту сферу после Минкультуры.



Готов проект программы автотуризма в регионе. Ее должны утвердить 25 октября. Предполагается создание базовой, стимулирования создания новой коммерческой туринфраструктуры на автомобильных турмаршрутов Коми.



В сентябре был проведен опроса, в котором жители региона поддержали создание дополнительной инфраструктуры: придорожных сервисов, туристской навигации, рекламной полиграфии, сувенирных изделий на АЗС, обустройство стоянок, площадок для кемпинга.

Старт автомобильному туризму в Коми уже дан, например, фино-угорский этнопарк 3 года сдает автодом в аренду. Автомобили пользуются спросом. Для них разработаны 7 маршрутов для путешественников.



Автодом летом арендовали 47 дней, а сейчас поступают заявки на бронирование осенью.