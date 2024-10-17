Уникальная смотровая площадка открылась в Архангельской области

Архангельская область >> Туризм >> 17.10.2024

Навесная смотровая площадка, пока единственная в регионе, открылась в Пинежском районе в культурно-ландшафтном парке. С высоты площадки можно хорошо рассмотреть карстовый каньон и сделать эффектные снимки природы.

Смотровая площадка была запущена к 10-летию парка «Голубино». Она находится на 77-метровой высоте, прямо над каньоном «Тараканий Лог». У посетителей парка появилась возможность во всей красе увидеть местную гордость - памятник природы, чья высота стен доходит до нескольких десятков метров.

Проект площадки осуществлен с помощью полученного гранта. Основательница ландшафтного парка «Голубино» А. Клепиковская рассказала, что уникальное сооружение стало необходимо, без него увидеть всю красоту каньона было невозможно. С высоты терракотовые скалы Пинежья, лес, северные закаты стали более доступны. За возможностью их увидеть будет приезжать больше туристов, что хорошо для повышения туристической привлекательности Архангельской области.

В планах парка благоустройство, озеленение зон у смотровой площадки, чтобы люди приезжали сюда провести много времени, погулять, отдохнуть, насладиться видами, подышать свежим воздухом и даже организовать фотосессию.





Рекомендуем по теме:

У Архангельского моста построят смотровые площадки

Жителям Мурманска предлагают выбрать смотровые площадки с видом на залив

Космическую красоту Поморья можно увидеть в Архангельске

Гигантское колесо обозрения установят в Архангельске

Концепция развития горного парка "Рускеала" была представлена главе Карелии

В НАО утвердили создание охраняемого природного парка "Северный Тиман"


Нацбиблиотека Коми представила литературный журнал писателей России "Наш современник"

Архангельская семья тратит на оплату услуг ЖКХ до 6 тыс. руб.

На "Норвежской выставке" в Мурманске рассказали о куртках

В НАО появился виртуальный концертный зал

Женщин предлагают вернуть в шахты и рудники

Перевозчики Петрозаводска получили новые автобусы

От укусов лесных обитателей в Коми пострадали 17 человек
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета