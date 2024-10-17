Уникальная смотровая площадка открылась в Архангельской области

Навесная смотровая площадка, пока единственная в регионе, открылась в Пинежском районе в культурно-ландшафтном парке. С высоты площадки можно хорошо рассмотреть карстовый каньон и сделать эффектные снимки природы.



Смотровая площадка была запущена к 10-летию парка «Голубино». Она находится на 77-метровой высоте, прямо над каньоном «Тараканий Лог». У посетителей парка появилась возможность во всей красе увидеть местную гордость - памятник природы, чья высота стен доходит до нескольких десятков метров.



Проект площадки осуществлен с помощью полученного гранта. Основательница ландшафтного парка «Голубино» А. Клепиковская рассказала, что уникальное сооружение стало необходимо, без него увидеть всю красоту каньона было невозможно. С высоты терракотовые скалы Пинежья, лес, северные закаты стали более доступны. За возможностью их увидеть будет приезжать больше туристов, что хорошо для повышения туристической привлекательности Архангельской области.



В планах парка благоустройство, озеленение зон у смотровой площадки, чтобы люди приезжали сюда провести много времени, погулять, отдохнуть, насладиться видами, подышать свежим воздухом и даже организовать фотосессию.

