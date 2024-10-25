В 2025 г. в Архангельске откроется плавучий отель

Теплоход «Николай Жарков», чье строительство началось в прошлом году на нижненовгородском заводе «Красное Сормово», будет сдан в эксплуатацию в 2025 г.



Судно отправится в первый круиз по Поморскому кольцу по рекам, околополярному маршруту, пройдет от Москвы в Кандалакши, Архангельск, Умбы, на Соловецкие острова и обратно.



Стоимость проезда в рамках 14-дневного тура - от 398,5 тыс. руб.



Напомним, что «Николай Жарков» - первое судно, построенное по проекту 00840. «Михаил Жванецкий» - второе, заложенное в мае 2023 г. В июне того же года начали строить еще один теплоход, который пока не получил название.



Суда компактны, поэтому могут проходить на отрезках ограниченного судоходства Беломорско-Балтийского канала с узкими короткими шлюзами.



На судне 88 кают отеля 5*. 46 класса «Делюкс» с балконами, 28 без балконов, 10 коннект-кают, 2 «ДеЛюкса» с улучшенной планировкой.



«Полулюксов» 12, в том числе 2 «Гранд Люкса». Прогулочная палуба занимает 870 квадратов с бассейном, солярием, баром, мягкой зоной.

