В Мурманске введут туристический налог

Мурманская область >> Туризм >> 02.12.2024

Совет депутатов Мурманска, рассматривая на последнем заседании горбюджет, снова вернулся к вопросу введения в Мурманской области туристического налога. Вопрос спорный, вызывающий много критики. С одной стороны сбор не будет лишним для бюджета, с другой, он может сократить туристический поток в регион, потому что платить деньги там, где раньше этого можно было не делать, никто не хочет.

Глава Совета депутатов И. Морарь считает введение турналога необходимостью, хотя он ничего не говорит о том, что популярность северному направлению он не прибавит. Главное для региона - найден новый источник дохода, который собираются доить изо всех сил.

С января 2025 г. органы местного самоуправления имеют право брать турсбор с компаний, оказывающих услугу по размещению туристов. Другими словами, если человек приезжает в город и поселиться в отель, стоимость его проживания увеличится. В выгодном положении согнуться отели, которые этот турсбор брать не будут.

Деньги от налога дадут возможность создать комфортные условия в городе, что должно привлечь больше туристов. Хотя по мнению специалистов отрасли, деньги должны идти на развитие туристического направления - разработку новых маршрутов. улучшение условий имеющихся и т. д.

Законопроект доступен для обсуждения до 12 декабря.





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