В Мурманске наблюдается всплеск туризма

На днях Мурманск впервые вышел из 40-дневного состояния полярной ночи. Увидеть первый в этом году рассвет собралось много людей, среди которых были не только местные жители. Специально к этому событию в город приехали и туристы.



Традиционно первые лучи туристы поехали встречать на Солнечную горку. Людей оказалось настолько много, что были забиты все бесплатные автобусы, курсировавшие в направлении Солнечной горки, а вся трасса на подъезде забита машинами. Мало было добраться до горки, нужно было пешком на ней взойти, чтобы оказаться на смотровой площадке, что в зимнюю погоду сделать не так просто. Но труды стоили усилий - все приехавшие увидели первый луч солнца после зимней спячки.



Побывал в Мурманске в эти дни и необычный турист - московский кот Ромео, который уже увидел 35 городов страны во время путешествия со своими хозяевами. Здесь он познакомился с еще одним известным котом Семеном, 6,5 лет потратившим на дорогу в Мурманск из Москвы. Но только с памятником, так как его прообраз не дожил до наших дней.